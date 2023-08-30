В Челябинской области продолжаются дожди, местами сильные

В Челябинской области третьи сутки продолжаются дожди, местами сильные. Накануне в Челябинске выпало половина месячной нормы осадков.

«Во вторник по всей территории области прошли дожди, местами сильные (выпало от четырех до 37 миллиметров осадков», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре. В отдельных районах порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

За минувшие сутки в Челябинске зафиксировано выпадение 37 миллиметров осадков, что составляет почти 50% от месячной нормы, сообщили в городской администрации.

В диспетчерскую службу МБУ «ЭВИС» с 17 часов 29 августа поступило 11 заявок на подтопление улично-дорожной сети в местах, где отсутствуют сети ливневой канализации. На месте работают аварийные бригады, они проводят отвод и откачку воды.

Как уже сообщало агентство, во вторник в службу поступило 19 заявок об очагах подтоплений в городе.

По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, 30 августа по всей территории области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ночью и днем 31 августа - небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных. Первое сентября будет пасмурным, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Синоптики обещают, что в День знаний будет чуть теплее, чем последние дни лета – днем плюс 13-18 градусов.