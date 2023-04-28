28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+)
27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
27.04.2023
На перекрестке проспекта Ленина и Артиллерийской в Челябинске вырастет современный ЖК
27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
27.04.2023
По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
26.04.2023
На Таганае случилась массовая лягушачья свадьба
12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
07.04.2023
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023