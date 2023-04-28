В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) раньше обычного срока распустился волчеягодник – он крайне опасен для человека.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, у растения нежные розовые цветки и оно сразу обращает на себя внимание в лесу. «Но рвать его и даже просто трогать не стоит, ведь у него ядовиты кора, листья, корень и даже аромат, вдыхая который запросто можно получить головную боль», - предупреждают в нацпарке.

У этого растения есть и другие названия - Волчеягодник смертельный, или Волчник обыкновенный, или Волчье лыко, или Волчьи ягоды, или Плоховец, или Пухляк.

По одной из версий, его стали так называть именно за «агрессивность». А название лыко появилось потому, что стебелёк у красивого цветка очень крепкий.

В конце лета волчье лыко или волчеягодник вновь обратит на себя внимание ярко-красными блестящими ягодами. Но и их не стоит рвать, потому что они тоже ядовиты для человека. А вот птицы едят их без всяких неприятных последствий.