В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц

С седьмого апреля в Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь - на селезней, гусей (белолобого, гуменника), самцов глухаря и тетерева, вальдшнепа. Он продлится до седьмого мая.

Как пояснили в министерстве экологии региона, основные сроки охоты на территории различных районов области не превышают 10 дней и зависят от вида дичи и климатической зоны (регион поделен на три зоны).

С сегодняшнего дня открыта охота в южной зоне Челябинской области: Брединском, Агаповском, Чесменском, Варненском, Кизильском, Верхнеуральском, Карталинском и Нагайбакском районах. С седьмого по 16 апреля можно охотиться на самцов тетерева, с восьмого по 17 апреля – селезней и гусей.

В центральной зоне (Аргаяшский, Октябрьский, Троицкий, Еманжелинский, Кунашакский, Еткульский, Троицкий, Уйский, Коркинский, Красноармейский, Пластовский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский районы, Копейск, Чебаркуль, Южноуральск) охота на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге продлится с 14 по 23 апреля, на селезней и гусей – с 15 по 4 апреля.

На севере и северо-западе (Златоуст, Миасс, Верхний Уфалей, Снежинск, Усть-Катав, Кыштым, Карабаш, Ашинский, Каслинский, Кусинский, Катав-Ивановский, Нязепетровский, Саткинский районы) весенний сезон охоты на тетерева, глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге установлен с 23 апреля по второе мая, с 22 апреля по первое мая – на селезней и гусей.

Охота на селезней с живой подсадной уткой разрешена с восьмого апреля по седьмое мая во всех зонах.

Охотникам напоминают, что с 2023 года повышены требования к осуществлению весенней охоты.

– Охота на селезней с использованием одной живой подсадной (манной) утки осуществляется с участием не более двух охотников.

– Добор раненой птицы (подранка) разрешается на расстоянии менее 300 метров от укрытия при осуществлении охоты на селезней и менее 500 метров на гусей.

Как и прежде, запрещена добыча серых гусей, самок уток, тетеревов, глухарей, охоты с подхода (за исключением охоты на глухаря на току), применение любых типов и калибров нарезного охотничьего огнестрельного оружия.

Охотник обязан иметь при себе разрешение на добычу птицы, разрешение на оружие, охотничий билет, а также путевку при охоте на закрепленных угодьях.