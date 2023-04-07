07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
07.04.2023
Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
07.04.2023
Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год
07.04.2023
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
17.04.2020
В Челябинской области сезон весенней охоты откроют не раньше 5 мая
30.08.2019
В Челябинской области открывается охотничий сезон
20.06.2019
Олег Климов вновь предложил отменить сезон весенней охоты в Челябинской области
17.04.2018
В Челябинской области открывается сезон весенней охоты
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023