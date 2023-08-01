В Челябинской области в августе вырастет риск лесных пожаров

В течение августа из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения рукотворных и грозовых лесных пожаров в 32 регионах России, в том числе в Челябинской области. Прогноз разработан на основании данных Росгидромета и ФБУ «Авиалесоохрана», сообщили в ведомстве.

В Уральском федеральном округе повышенная вероятность чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидается в южной части Челябинской области и на западе Курганской.

«Ожидаемые высокие риски не означают обязательного возникновения ЧС, так как во многом обстановка зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности и оперативности обнаружения и тушения лесных пожаров», - пояснили в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным Челябинского Гидрометцентра, со второе по четвертое августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в юго-западных районах местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

В Главном управлении лесами области южноуральцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам 8 (351) 261-65-54 и 8 (351) 261-65-55.