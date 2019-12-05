В Челябинской области высадили более 16 миллионов молодых хвойных деревьев
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Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 16:50

Лесники подвели итоги лесовосстановления в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», план выполнен на 102 процента.

В этом году на территории региона восстановлено 3,5 тыс. га леса, в том числе посажен лес на площади – 2,3 тыс. га.

«План по посадке леса в Челябинской области на год выполнен на 102 %., Основной задачей лесников остается сохранение баланса между рубкой насаждений и их полным восстановлением», – рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

До конца декабря работники лесного хозяйства будут заготавливать лесосеменное сырье, которое необходимо для проведения лесовосстановительных работ в следующем году.  В целом по области предстоит собрать более 35 тонн сосновых шишек, в том числе две тонны - на лесосеменных плантациях.

На сегодняшний день заготовлено 874 кг семян, из них хвойных пород 372 кг. До конца года предстоит заготовить еще более 150 кг лесных семян.

В 2020 году  восстановление лесов запланировано на площади более 3 тыс. га.

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