В Челябинской области высадили более 16 миллионов молодых хвойных деревьев

Лесники подвели итоги лесовосстановления в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», план выполнен на 102 процента.

В этом году на территории региона восстановлено 3,5 тыс. га леса, в том числе посажен лес на площади – 2,3 тыс. га.

«План по посадке леса в Челябинской области на год выполнен на 102 %., Основной задачей лесников остается сохранение баланса между рубкой насаждений и их полным восстановлением», – рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

До конца декабря работники лесного хозяйства будут заготавливать лесосеменное сырье, которое необходимо для проведения лесовосстановительных работ в следующем году. В целом по области предстоит собрать более 35 тонн сосновых шишек, в том числе две тонны - на лесосеменных плантациях.

На сегодняшний день заготовлено 874 кг семян, из них хвойных пород 372 кг. До конца года предстоит заготовить еще более 150 кг лесных семян.

В 2020 году восстановление лесов запланировано на площади более 3 тыс. га.