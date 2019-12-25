В четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 26 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов. В ночные часы температура воздуха составит минус 9-14 градусов, при прояснении - до минус 19 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 11 минут. Новолуние.

По народному календарю – Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.