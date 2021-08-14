В Еткульском районе на озере Боровушка открылась экологическая тропа

В Еткульском районе (Челябинская область) на озере Боровушка сегодня, 14 августа, открылась экологическая тропа. Она оборудована скамейками, стендами о флоре и фауне, картой маршрута. Вход на экотропу бесплатный.

Если театр начинается с вешалки, то открытие экотропы - с субботника. На озеро Боровушка приехали десятки волонтеров из Челябинска и Еткуля, чтобы навести чистоту.

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Памятник природы «Еткульский бор» собирает множество туристов из разных уголков Челябинской области. Они любуются красотами южноуральской природы, но при этом и мусорить не забывают.

«Очень много сегодня собрали использованных салфеток, пробок от бутылок. Очень много битого стекла. Мы разговариваем с туристами, просим убирать за собой мусор и не только за собой, а и тот, который видят. Они нам говорят, что они не волонтеры. Мы тоже не комсомольцы, а просто пенсионеры, но с удовольствием помогаем очистить природу», - рассказала волонтер Светлана Маклакова.

Когда памятник природы был убран от мусора, началась торжественная церемония открытия экологической тропы. Она называется «В гостях у соснового леса» и представляет собой всесезонный пешеходный маршрут, который ориентирован на все возрастные группы туристов.

Следуя по тропе, можно познакомиться со всеми обитателями Еткульского бора и его особенностями, узнать об озере Боровушка, покормить пернатых обитателей - и не где-нибудь, а в птичьей столовой.

Тропа оборудована скамейками и стендами о флоре и фауне.

Кстати, скамейки – антиванвальные. Сделаны они из ПЭТ-бутылок, которые волонтеры собирали во время субботников на берегах южноуральских озер.

«Рекреационное развитие особо охраняемых территорий – приоритетное и перспективное направление деятельности. Экологическая тропа обстроена на средства правительства региона в рамках реализации национального проекта «Экология». Было затрачено около 480 тысяч рублей. Мы видим, что сюда приезжает много народа. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы запретить въезд машин и размещение «палаточников», - сказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«Экологические тропы способствуют безопасному с точки зрения функционирования особо охраняемых природных территорий развитию экологического туризма и увеличению интереса к природе Челябинской области. Неконтролируемый поток туристов плохо влияет на природу. Экологические тропы должны помочь это исправить», - сказал исполняющий обязанности директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игорь Булатов.

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Экологическая тропа в Еткульском районе - уже восьмая в регионе, и работа в этом направлении будет продолжена. Экотропы есть в Челябинске, в Кыштыме, на острове Вера на Тургояке, возле Серпиевских пещер. В этом году подобные тропы должны появится в чебаркульском бору в районе падения метеорита. Она так и будет называться - «По следам падения метеорита». Затем Сатка должна обзавестись своей экотропой на смотровую площадку на Айские утесы. В планах экологов - благоустройство троп и вокруг реки Тюлюк, что в Катав-Ивановском районе.