В лесах Таганая распустился легендарный и очень опасный аконит

В лесах национального парка «Таганай» (Челябинская область) распустилось одно из самых опасных и легендарных растений - аконит.

«Легендарных – потому что с ним связано немало мифов. В Древней Греции, например, считали, что аконит вырос из ядовитой слюны объятого ужасом адского пса Цербера, которого Геракл привел из подземного царства на землю во время своего одиннадцатого подвига. В скандинавских мифах сказано, что этот цветок вырос на месте гибели бога Тора, победившего ядовитого змея и погибшего от его укусов. И своим вторым названием – «борец» - растение обязано именно этому обстоятельству», - отмечают в нацпарке.

В восточных преданиях говорится, что соком аконита была пропитана тюбетейка знаменитого хана Тимура, и это привело к смерти великого завоевателя.

«Кстати, это сказание имеет под собой реальную подоплеку, ведь аконит ядовит весь, от корней до пыльцы. Так что собирать букеты из красивых фиолетовых цветов точно не стоит», - подчеркивают в «Таганае».