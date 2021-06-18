В Металлургическом районе Челябинска разрушается дорожный помощник слепых жителей

В Металлургическом районе Челябинска на тротуаре улицы Сталеваров тактильная плитка, которую уложили в помощь слепым и слабовидящим горожанам, пришла в негодность.

На проблему обратили внимание общественники – представители организации «Гражданский патруль» считают, что находящаяся в столь плачевном состоянии плитка не просто не поможет незрячим людям сориентироваться в окружающем пространстве, но еще и может стать причиной получения ими травм.

«Тактильная плитка - полезная вещь, причем не только для слабовидящих, но и для обычных людей. Размещенная у пешеходного перехода, она уменьшает вероятность того, что зимой горожане поскользнутся и упадут под колеса автомобилей. Ненадлежащее состояние плитки является основанием для направления администрацией Челябинска претензии подрядчику для устранения недостатков», - подчеркнули общественники.

Активисты выразили надежду, что работы будут проведены в кратчайшее время, пока это позволяют погодные условия, и рекомендовали городским властям в будущем обращать внимание на более качественные материалы, способные выдержать не один сезон.

«Гражданский патруль» уже обратился в администрацию Челябинска с просьбой устранить разрушения тактильной плитки и привлечь виновных в выполнении некачественных работ к ответственности.