В Миассе отреставрируют памятник жертвам колчаковской расправы

В Миассе (Челябинская область) отреставрируют памятник на братской могиле, где похоронены жертвы колчаковской расправы – 70 человек.

Объект культурного наследия регионального значения, который ждут ремонтно-восстановительные работы, включающие благоустройство территории вокруг памятника и воссоздание ограждения, находится на площади Революции.

Нынешнее состояние памятника крайне неудовлетворительное: мраморные мемориальные плиты – в сколах и трещинах, штукатурный слой постамента утрачен, стилобат испорчен «художниками»-вандалами. Кроме этого, объект культурного наследия может «похвастаться» выцветшей и осыпавшейся краской с написанных на нем имен погибших, запущенным сквером и отсутствием элементов ограды.

В настоящее время разработанная с целью проведения работ по сохранению памятника научно-проектная документация прошла государственную историко-культурную экспертизу. Проектные работы выполнены в рамках исполнения предписания госкомитета охраны ОКН Челябинской области.

Отметим, памятник в Миассе установлен в память о красногвардейцах, погибших в боях с белочехами и белогвардейцами, советских активистах, расстрелянных в 1918-м году. Тогда нынешняя площадь Революции была окраиной города, и на братской могиле установили деревянный памятник-пирамиду.

Осенью 1957-го года к 40-й годовщине Октября деревянный памятник на месте захоронения красногвардейцев заменили на обелиск в форме усеченной четырехгранной пирамиды, облицованный мраморными плитами.

В ходе реконструкции 1977-го года памятник обновили. На трех гранях пирамиды укрепили мраморные мемориальные белые плиты с исторической надписью, символами и фамилиями 97-ми погибших.

Планировочная структура сквера, который обустроили вокруг памятника в 1957-м году, и его благоустройство были сохранены.