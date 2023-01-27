27.01.2023
Удачное начало года
27.01.2023
Текслер поддержал идею Скокова о создании Центра управления нарядами
27.01.2023
В Челябинской области помогают не только малообеспеченным семьям
27.01.2023
Проект детского загородного центра ММК завоевал награду национального конкурса
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
27.01.2023
Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера
В Миассе отреставрируют памятник жертвам колчаковской расправы
Памятник на братской могиле красногвардейцев находится в удручающем состоянии
12.12.2022
Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка
06.12.2022
Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО
21.10.2022
Памятник погибшим в СВО южноуральцам установят на Аллее Героев в Чебаркуле
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023