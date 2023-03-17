В Минэкологии объяснили причины превышение ПДК сероводорода в воздухе Челябинска

Министерство экологии Челябинской области объяснило причины превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Челябинска в пятницу, 17 марта.

Напомним, 17 марта на одном из стационарных постов областного центра зарегистрировано повышенное содержание сероводорода в воздухе (по данным данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха).

По данным Челябинского Гидрометцентра, 16 марта в Челябинске отмечен один случай превышения ПДКмр фторида водорода в два раза в Металлургическом районе.

А в Магнитогорске накануне зарегистрировано шесть случаев превышения ПДКмр: четыре случая повышенного содержания взвешенных веществ (максимальная концентрация - 2,2 ПДКмр - наблюдалась в левобережной части Ленинского района) и два случая – сероводорода (в 1,1 и 1,5 раза в левобережной части Ленинского района)., 2 случая превышения ПДКмр сероводорода.

«…на станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались незначительные превышения максимально разовых предельно-допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как взвешенные частицы, диоксид азота, сероводород и формальдегид», - сообщили в минэкологии области, ссылаясь на данные со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области».

Как пояснили в министерстве, данное загрязнение связанно с продуктами горения и иными процессами от промышленных предприятий, автомобильного транспорта и предприятий теплоэнергетики, превышения незначительные и в пределах городского фона.

Все данные переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Специалисты Минэкологии области совместно с надзорными органами усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Жителям областного центра рекомендовано пересесть с личного автотранспорта на общественный транспорт.