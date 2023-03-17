17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
17.03.2023
В челябинской Публичке настанут Дни фантастики
17.03.2023
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
17.03.2023
В Челябинске первого мая состоится Супердискач 90-х
17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
В пятницу содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в 2,1 раза
16.03.2023
В пяти городах Челябинской области установились НМУ
11.03.2023
В Магнитогорске установятся НМУ с вечера 11 марта
22.02.2023
Накануне праздника содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило ПДК в 3,8 раза
22.02.2023
В Челябинске, Карабаше и Коркино объявлены НМУ
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023