В пятницу содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в 2,1 раза

В пятницу, 17 марта, в Челябинске зарегистрировано повышенное содержание сероводорода в воздухе - предельно допустимые концентрации превышены 2,1 раза.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Превышение ПДК по сероводороду – 2,1 СИ (стандартного индекса) - зафиксировано в районе Челябинского металлургического комбината (пост №72, АСК ул. Трудовая, д.35).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

Ирина Х. обратилась к губернатору с жалобой на выбросы. «Снова выбросы ЧЭМК, без всяких фильтров. Вонища не передать словами. Решите вопрос, вы же обещали», - написала Ирина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Напомним, на территории Магнитогорска Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска режим «черного неба» установился вечером 16 марта и продлится до 19 часов 17 марта.

В минэкологии заверяют, что накануне промышленные предприятия начали выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, путем приостановки части производственных процессов.

Министерство в круглосуточном режиме мониторит качество атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. В период НМУ контрольно-надзорные органы усилят контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Южноуральцы могут оставить обращение на качество атмосферного воздуха в интернет-приемной министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную ведомства по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.