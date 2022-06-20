В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется

В начале недели в Челябинской области жара немного спадет, вероятны дожди, а к выходным вновь вернется летняя знойная погода.

«Антициклон, принесший благодатную погоду, вскоре потеснится, циклоническая ложбина с Европейской территории России приблизится к Уралу», - прогнозирует главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

В первые дни под влиянием циклона вероятны осадки в отдельных районах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Во вторник температура воздуха понизится – днем синоптики прогнозируют не выше плюс 15-18 градусов. Будет пасмурно, дождливо и ветрено.

К пятнице жаркая погода вернется. Днем 25 и 25 июня столбик термометра может подняться до плюс 27-29 градусов. Высока вероятность дождей и гроз.

Галина Шепоренко отметила, пока на Южном Урале, как и в мае, сохраняется дефицит влаги, дождей в последний период на юге Челябинской и юге Курганской областей почти не было, условия погоды способствуют росту пожарной опасности в лесах.

«По метеорологическим меркам лето наступило в средние сроки, которые определяются по дате устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 15 градусов. В этом году эта дата пришлась в регионах Урала на 14-15 июня, что соответствует норме», - уточнила синоптик.