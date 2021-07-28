В нацпарке «Таганай» возле «Гремучего ключа» собрали 168 мешков мусора

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» рядом с приютом «Гремучий ключ» прошла генеральная уборка. Волонтеры, туристы и сотрудники нацпарка собрали 168 мешков мусора.

«Курумники возле «Гремучего ключа» очистили от мусора, который скопился там ещё до основания национального парка. В течение нескольких дней ликвидацией многолетних залежей вместе с сотрудниками «Таганая» занимались волонтеры из Златоуста и Тюмени, а также некоторые отдыхающие в приюте туристы», - сообщает телеграм-канал «Таганай News».

Место возле приюта очистили от консервных банок и других следов пребывания человека на природе. Некоторый мусор волонтеры извлекали с глубины больше метра.