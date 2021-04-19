В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) за добычей пропитания «застукали» краснокнижного крылатого «водолаза», а именно оляпку обыкновенную – единственного представителя семейства воробьиных, способного нырять.

Птаха погружалась на глубину и через несколько секунд выпрыгивала на лед с добычей в клюве.

«На обед в этот день у птицы были водоросли (и скорее всего, с «гарниром» в виде зимующих в них беспозвоночных)», - рассказали в нацпарке.

Заняться подводной охотой оляпке позволил вскрывшийся на неделю раньше обычного срока водоспуск на Тесьминском водохранилище.