В ночь с 22 на 23 сентября наступит День осеннего равноденствия

В ночь с 22 на 23 сентября в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия.

Как сообщает московский планетарий, в 22 часа 21 минуту по московскому времени 22 сентября (в Челябинской области – в 00 часов 21 минуту по местному времени уже 23 сентября) солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В.

Дата осеннего равноденствия каждый год меняется, он зависит от сдвига календаря из-за високосных лет. Так, самое раннее равноденствие за всю историю календаря произошло 19 сентября, а самое позднее - 24 сентября.

«В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие», - поясняют в Московском планетарии.

Дальше день начнет стремительно сокращаться и к 22 декабря он будет равен всего семь часов.

День осеннего равноденствия раньше считался также Новолетием по старославянскому календарю. В это время начинался новый год - новый отсчет времени, "новое лето" по старому летоисчислению, потому что год считали по лету.

В философском плане - это время подведения итогов, вознесения благодарностей за то, что мы имеем, и завершения годовых дел.

По народному поверью, какая погода будет в день осеннего равноденствия, такой будет и осень. В этом году на осеннее равноденствие пришлось похолодание, ночные заморозки и дожди.

В то же время примечали, если птицы в этот день стали покидать родные края и улетать на юг – зима будет холодной и суровой. Другим фактором, свидетельствующим о предстоящей холодной зиме и заморозках, является наличие пожелтевшей листвы на берёзах и рябинах.

Осеннее равноденствие празднуют во всем мире. Разные народы отмечают этот день по-разному, но у всех есть сходные черты - люди радуются завершению сельскохозяйственного сезона, обильному урожаю.