В Озерске замечена белка-форточница, белка – золотая лапка

Жителей Озерске (Челябинская область) умилило видео с шустрой грызуньей, променявшей ствол дерева на стену жилого дома.

Проворную гостью шутливо подозревают в нечистых помыслах.

«Будьте внимательны! В Озерске работает белка-форточница! Закрывайте окна в квартире!» - такое сообщение, сопровожденное видео с места событий, появилось в городском паблике в ВКонтакте.

В комментариях совершенно развеселившиеся горожане называют красотку с пушистым хвостом также «белкой – золотой лапкой», намекая на ее не совсем законную (и даже совсем не законную) деятельность, аналогичную той, которой занималась знаменитая Сонька – та, что с золотой ручкой.

Одна из участниц обсуждения визита белки пошутила, что в «подслушку» про форточницу написал дятел-стукач. Также ловко передвигающуюся по стене грызунью называют засланным казачком, а попросту – белкой-шпионом.

Не обошлось, конечно, и без шуток про «белочку» - подругу крепко пьющих граждан: «Вот что значит, когда всем подъездом ведут трезвый образ жизни (белочке даже не к кому в гости зайти)»; «Белочка заглянула в окно: попозже зайду, еще не напились, как следует».

И снова шутки про попытку кражи добра, нажитого жильцами дома: «Похоже, дрессированная. Сгребает золото! Круто – и не посадишь»; «Сбежала с острова Буян… Устала грызть золотые орешки... Нормальных захотелось, промышляет»; «Аааа…. Я поняла, кто стырил мои бабки из банки с орешками».

Вот какой веселый переполох может наделать одна-единственная грызунья в городе, где живут люди с хорошим чувством юмора и богатой фантазией. Особенно сейчас, когда пришла весна и все эмоции у людей обострились. Будем надеяться, что визит к жильцам многоквартирного дома белочка нанесла не зря и что хвостатая проказница благополучно добралась до своей «квартиры».