В Челябинской области зазеленела Биргильда, жители просят очистить реку

В Челябинской области река Биргильда стала совершенно зеленой и мало напоминает водоем – скорее, луг.

Южноуральцы бьют тревогу и просят очистить реку, разобраться с причинами, что привели Биригильду к такому масштабному позеленению.

Снимками, сделанными на участке реки в СНТ «Железнодорожник» в Сосновском районе, жительница региона Валентина Ефимова поделилась в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте в воскресенье, девятого июля.

«Река находится в ужаснейшем состоянии, а ведь она впадает в реку Миасс, недалеко от Шершневского водохранилища. Есть предположение, что в районе Полетаево в реку поступают нечистоты. Просим разобраться с причинами и очистить реку», - написала Валентина Ефимова.

Другая жительница региона, Марина Истомина, в комментариях посетовала, что скоро Шершневское превратится в болото: «В этом году какое-то нашествие ракушек, просто все дно усеяно слипшимися комками из ракушек, все камни в них... Никогда такого не было!».

На этот комментарий отреагировало министерство экологии Челябинской области, сообщив Марине Истоминой, что эксплуатирующей организацией Шершневского и Аргазинского гидроузла является филиал по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз», и посоветовав обратиться для решения вопроса туда.

А Татьяна Карсакова-Ишимова из села Париж отметила, что реки по всей Челябинской области такие: «У нас нечистоты не поступают, но состояние рек и то, что они высыхают и родники полностью засорены, никого не волнует».