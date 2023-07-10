10.07.2023
Жители поселка Увельский пожаловались губернатору на большие проблемы с водой
10.07.2023
Теннисисты Челябинска стали чемпионами Летних паралимпийских Игр
10.07.2023
В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят
10.07.2023
В Челябинской области в выходные утонули несколько человек
10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута
В Челябинской области зазеленела Биргильда, жители просят очистить реку
12.04.2023
Жителей Челябинской области предупредили о возможном заморе рыбы
06.03.2023
В Челябинской области 32 водоема обзаведутся охранными зонами
19.07.2022
Исследование: Челябинские озера стали притягивать все больше туристов
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023