10.05.2023
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
10.05.2023
У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
10.05.2023
Челябинские гиревики отличились на международных стартах в Кыргызстане
10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
10.05.2023
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера четверга
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
09.05.2023
В пяти городах Челябинской области на День Победы объявлены НМУ
02.05.2023
Челябинцы жаловались: «Дышать просто нечем»
28.04.2023
В семи городах Челябинской области на выходные и Первомай обещают НМУ
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023