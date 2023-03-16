В пяти городах Челябинской области установились НМУ

В пяти городах Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Магнитогорска режим «черного неба» установился в 19 часов 16 марта, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска – в 22 часа 16 марта. Во всех пяти городах НМУ продлятся до 19 часов 17 марта.

На период с 19 часов 16 марта до 19 часов 17 марта отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Накануне, 15 марта, в Челябинске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,04 раза в Калининском районе.

В Магнитогорске отмечен один случай превышения ПДКмр сероводорода в 6,9 раза в левобережной части Ленинского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.