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В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается

В пятницу, 29 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 9-14 градусов, при прояснении до минус 19 градусов, на крайнем западе – минус 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 2-4 градуса. По области – от плюс одного до минус четырех градусов, в низинах – до минус девяти градусов.

Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 52 минуты, заход – в 17 часов 23 минуты. Долгота светового дня 8 часов 31 минута. Луна растущая.

По народному календарю 29 января Петр-полукорм.

В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги - это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны - быть морозу. В то же время мороз в Петров день - предвестник летней жары.

Именины в этот день: Иван, Максим, Неонила, Петр.