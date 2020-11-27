В пятницу в Челябинской области – снег, местами гололедица

В пятницу, 27 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, местами умеренный. На отдельных участках дорог гололедица.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, накануне в большинстве районов прошел небольшой снег, ночью местами до умеренного, выпало от 0,2 до трех миллиметров осадков.
Утром в Челябинске было минус 11 градусов, влажность воздуха 87%, безветренно.
Днем в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов. Предстоящей ночью – минус 12-17 градусов, при прояснениях – до минус 22 градусов.
Ветер юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца в 8 часов 48 минут, заход - в 16 часов 34 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 46 минут. Луна растущая.
По народному календарю 27 ноября - Филипповка, Заговенье.
В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь - урожай пшеницы. Если каркал ворон - ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.
Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.