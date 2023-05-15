В преображенном Саду камней челябинцев будут ждать гамаки, лежаки и уличные барабаны

В Челябинске на малые архитектурные формы в Саду камней, масштабное благоустройство которого будет проведено в текущем году, власти готовы потратить 19 миллиона 208 тысяч 236,63 рубля – такова начальная (максимальная) цена контракта, заказчиком которого является администрация Центрального района.

Аукцион по благоустройству путем установки в Саду Камней МАФов состоится 22 мая, заявки от претендентов на получение муниципального контракта принимаются с 12 мая.

В срок до первого сентября победитель аукциона должен будет изготовить, доставить, смонтировать и установить на общественном пространстве в границах набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда скамейки – со спинками и без, парковые лежаки, урны «Монолит», барные стулья и барный стол, уличные барабаны «Джембе».

Кроме того, в Саду камней в течение лета появятся велопарковки, песочница, сцена, танцевальная площадка, детские игровые элементы «Домик», «Бревна», «Бревно», «Столик» и «Тропа», столы для пикника, гамаки, валуны, мольберты, информационные стенды с меловой доской, шкаф для буккроссинга.

Отметим, эта закупка – уже третья для администрации Центрального района Челябинска касательно Сада камней. С конца прошлой недели районные власти занимаются поиском исполнителя контракта по устройству на знаковом общественном пространстве наружного освещения, видеонаблюдения и ремонту фонарей. Начальная цена этого аукциона составляет 11 миллионов 469 тысяч 733,36 рубля. Заявки от претендентов на получение данного (второго) контракта по благоустройству принимаются в период с 11 по 19 мая. Установить наружное освещение, видеонаблюдение и отремонтировать в Саду камней фонари победитель так же должен будет до первого сентября.

Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоялся 11 мая. Как сообщил сегодня, 15 мая, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев, подрядчик определен. Снижение цены по данному контракту составило 30,5 процента – победитель аукциона с начальной стоимостью 38 миллионов 631 тысяча 625,40 рубля проведет в Саду камней земляные работы и уложит покрытие - брусчатку и асфальт - за 26 миллионов 848 тысяч 979,47 рубля (в срок до первого сентября текущего года).

В общей сложности на получение этого контракта претендовали девять организаций. Все заявки были признаны соответствующими требованиям, одна была отозвана. Победила компания, предложившая наименьшую цену.

«Аукционы на установку наружного освещения и видеонаблюдения и установку малых архитектурных форм состоятся 19 и 22 мая», - сообщил на аппаратном совещании в мэрии Виктор Ереклинцев.