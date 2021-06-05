05.06.2021
В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ
05.06.2021
ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
05.06.2021
В 2021 году РМК направит на природоохранные мероприятия более двух миллиардов рублей
05.06.2021
В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования
05.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое и шестое июня
05.06.2021
Афиша на пятое и шестое июня
В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ
03.06.2021
В Челябинске объявлен режим «черного неба»
02.06.2021
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ
31.05.2021
Челябинск окутал удушающий туман
28.05.2021
НМУ в Карабаше продлены на все выходные
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021