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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.06.2021

Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
04.06.2021

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.06.2021

ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

В 2021 году РМК направит на природоохранные мероприятия более двух миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.06.2021

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05.06.2021 02:45

В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ

На территории семи муниципальных образований Челябинской области в предстоящие три дня установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша, Магнитогорска, Сатки и Челябинска режим «черного неба» продлится до 19 часов седьмого июня. В областном центре НМУ объявлены в 19 часов третьего июня, в остальных – в 19 часов четвертого июня.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

В случае обнаружения выбросов пресс-служба минэкологии рекомендует челябинцам «звонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 (с 8.30 до 20.00, с 20.00 до 8.30 – Viber, WhatsApp)».

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64.

Автор: Любовь Юрина
НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, четвертого июня, в Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения первому
04.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Искалеченная бездомная собака, которую
04.06.2021

Новая жизнь Виты – собаки с одной целой лапой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал, что в кадках на пересечении про
04.06.2021

Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.06.2021

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Именно сделку купли-продажи заключила миасская компания ООО «Автоспецван» на выставке Bauma CTT R
04.06.2021

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E-mail:

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05.06.2021 02:19

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05.06.2021 02:00

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