В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ

На территории семи муниципальных образований Челябинской области в предстоящие три дня установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша, Магнитогорска, Сатки и Челябинска режим «черного неба» продлится до 19 часов седьмого июня. В областном центре НМУ объявлены в 19 часов третьего июня, в остальных – в 19 часов четвертого июня.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

В случае обнаружения выбросов пресс-служба минэкологии рекомендует челябинцам «звонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 (с 8.30 до 20.00, с 20.00 до 8.30 – Viber, WhatsApp)».

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64.