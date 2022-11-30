30.11.2022
В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы
30.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое декабря (18+)
30.11.2022
В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега
30.11.2022
Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
30.11.2022
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы
28.11.2022
В пяти городах Челябинской области во вторник и среду – НМУ
26.11.2022
В Челябинске, Карабаше и Коркино на выходные и понедельник установятся НМУ
22.11.2022
Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды
18.11.2022
В выходные и в понедельник в пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022