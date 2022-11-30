В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы

В семи городах Челябинской области еще двое суток сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Карабаша, Коркино, Челябинска, Аши, Златоуста и Магнитогорска режим «черного неба» продлится до 19 часов пятницы, второго декабря.

В первых трех городах НМУ начались в 22 часа 25 ноября, в Аше и Златоусте – в 19 часов 28 ноября, в Магнитогорске – с 13 часов 29 ноября, в Сатке – с 19 часов 29 ноября.

На период с 22 часов 25 ноября до 19 часов второго декабря отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Накануне, 29 ноября, в Челябинске отмечены четыре случая превышения ПДКмр: два – по фториду водорода (в 1,7 раза в Ленинском районе и в 1,4 раза в Металлургическом районе) и два – по формальдегиду - в 1,8 раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске зарегистрировано четыре случая превышения ПДКмр взвешенных веществ (максимум - два ПДКмр в левобережной части Орджоникидзевского района) и один случай превышения ПДКмр сероводорода в 1,1 раза в левобережной части Орджоникидзевского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.