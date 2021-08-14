14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
14.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
14.08.2021
В субботу православные отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
13.08.2021
ОМОН Челябинск устроил облаву на мигрантов
13.08.2021
В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
13.08.2021
В Челябинской области возбудили дело о хищении полезных ископаемых
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
13.08.2021
В Челябинской области сохраняются условия для скопления загрязнителей в атмосфере
03.08.2021
В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра
30.07.2021
В Карабаше – режим «черного неба»
20.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021