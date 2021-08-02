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02.08.2021

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02.08.2021

Сотрудники ГИБДД отвезли теряющего сознание челябинца в больницу

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02.08.2021

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02.08.2021 14:21
Фото: «Подслушано» в Джабыке ВКонтакте

В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники

В Карталинском районе Челябинской области, где в июле этого года бушевали страшные пожары, уже оживает природа. Жители поселка Джабык делятся в социальных сетях фотографиями подснежников, которые пробились прямо из выжженой земли в самом разгаре лета.

«В Джабыке в июле после пожара появились подснежники!» - делится фотографиями Игорь Иванов.

Многие местные жители удивлены природному явлению.

«Чудо природы!!» - комментирует фотографии Ольга Егорова.

Но Игорь Иванов не единственный, кто увидел первые подснежники.

«Сегодня тоже видели... Красота!!!» - рассказывает Наталья Курмачева.

А пользовательница сецсети Марина Тарасова вместо комментария опубликовала собственный снимок цветка.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» поинтересовался у кандидата биологических наук Валерии Гашек, действительно ли это удивительное явление.

«Это на самом деле обычное дело. Такие пожары могут стимулировать цветение ранних растений – Адонисов, Прострелов. Их и называют подснежниками. И тем более сейчас фотопериод похож на весенний, то есть прошло солнцестояние, день сокращается», - пояснила Валерия Гашек.

Напомним, крупные природные пожары в Карталинском районе начались восьмого июля. С «огненной бурей» боролись в течение пяти суток сотрудники МЧС, лесники, фермеры, волонтеры, жители, сотрудники ряда предприятий. В тушении было задействовано более 700 человек, было привлечено 150 единиц техники и авиация.

Предварительная площадь двух природных пожаров на территории Джабыкского участкового лесничества составила 9,5 тысячи гектара, в Парижском участковом лесничестве – 4,5 тысячи гектара.

Автор: Екатерина Михайлова
Пожары
Карталы
ГУ МЧС по Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» про
02.08.2021

В Курчатовском районе Челябинска для безопасности жителей устанавливают освещение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2021

В Челябинске установили обещанные Виктором Ереклинцевым мобильные пункты ремонта велосипедов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области памятник природы озеро Подборное арендаторы закрыли для посещения. По сообщ
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В Челябинске построят новый мост через Миасс, мнения горожан разделились

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Анонсы событий и мероприятий на 30 июля

29.07.2021 16:38

Спортивные власти Челябинска готовы обсудить места для будущего теннисного корта

29.07.2021 16:34

УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО

29.07.2021 16:28

В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества

29.07.2021 16:10

Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения

29.07.2021 15:54

В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП

29.07.2021 15:47

«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения