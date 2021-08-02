В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники

В Карталинском районе Челябинской области, где в июле этого года бушевали страшные пожары, уже оживает природа. Жители поселка Джабык делятся в социальных сетях фотографиями подснежников, которые пробились прямо из выжженой земли в самом разгаре лета.

«В Джабыке в июле после пожара появились подснежники!» - делится фотографиями Игорь Иванов.

Многие местные жители удивлены природному явлению.

«Чудо природы!!» - комментирует фотографии Ольга Егорова.

Но Игорь Иванов не единственный, кто увидел первые подснежники.

«Сегодня тоже видели... Красота!!!» - рассказывает Наталья Курмачева.

А пользовательница сецсети Марина Тарасова вместо комментария опубликовала собственный снимок цветка.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» поинтересовался у кандидата биологических наук Валерии Гашек, действительно ли это удивительное явление.

«Это на самом деле обычное дело. Такие пожары могут стимулировать цветение ранних растений – Адонисов, Прострелов. Их и называют подснежниками. И тем более сейчас фотопериод похож на весенний, то есть прошло солнцестояние, день сокращается», - пояснила Валерия Гашек.

Напомним, крупные природные пожары в Карталинском районе начались восьмого июля. С «огненной бурей» боролись в течение пяти суток сотрудники МЧС, лесники, фермеры, волонтеры, жители, сотрудники ряда предприятий. В тушении было задействовано более 700 человек, было привлечено 150 единиц техники и авиация.

Предварительная площадь двух природных пожаров на территории Джабыкского участкового лесничества составила 9,5 тысячи гектара, в Парижском участковом лесничестве – 4,5 тысячи гектара.