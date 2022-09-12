В шести городах Челябинской области установились НМУ, фиксируются случаи превышения ПДК

В трех городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Еще в трех города НМУ объявлены на сутки. В ряде городов регистрируются случаи превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Коркино и Златоуста режим «черного неба», объявленный в 22 часа воскресенья, 11 сентября, и продлен до 19 часов среды, 14 сентября.

В Карабаше, Сатке и Аша НМУ установятся в 19 часов 12 сентября и сохранятся в первом городе до 19 часов 14 сентября, в других двух - до 14 часов 13 сентября.

На период с 22 часов 11 сентября до 18 часов 14 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

По данным мониторинга качества атмосферного воздуха, 11 сентября в Челябинске на одном из постов зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в 1,5 раза. В субботу, 10 сентября, в областном центре был отмечен один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,2 раза в Металлургическом районе, в пятницу, девятого сентября, - один случай превышения ПДКмр диоксида азота в 1,1 раза в Калининском районе.

В Магнитогорске 10 сентября выявлены два случая превышения ПДКмр формальдегида (в 1,3 раза в правобережной части и в 1,1 раза в левобережной части Ленинского района), девятого сентября - два случая превышения ПДКмр формальдегида (в 1,1 раза в правобережной части и в 1,9 раза в левобережной части Ленинского района города).

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.