15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
15.05.2023
Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах
15.05.2023
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
15.05.2023
Челябинская и Костанайская области возродят былую традицию
15.05.2023
Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего
15.05.2023
Почта России предлагает льготную подписку на умные книги
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
12.05.2023
Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной
04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
03.05.2023
В Сосновском районе пятого мая волонтеры высадят шесть тысяч саженцев сосны
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023