В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев

В сквере у челябинского дворца спорта «Юность» заменят девять высаженных в 2022 году деревьев: шесть берез, два клена и одну липу. Кроме того, заменить предстоит десять кустов барбариса.

О первых результатах начатого в мае мониторинга растений, высаженных на общественных пространствах Центрального района Челябинска в 2022 году, в своем телеграм-канале сегодня, 15 мая, рассказал глава района Виктор Ереклинцев. На аппаратном совещании в мэрии утром понедельника он сообщил, что мониторинг высаженных в прошлом сезоне зеленых насаждений будет полностью завершен в Центральном районе до 26 мая.

«К этому моменту у нас будет полностью весь расклад по посадкам прошлого года и понимание того, какие растения на общественных пространствах предстоит заменить подрядчикам в рамках гарантийных обязательств», - отметил глава района.

Как написал в телеграм-канале Виктор Ереклинцев, в сквере у челябинской «Юности» в 2022 году (в рамках благоустройства нового общественного пространства) было высажено 147 деревьев, две тысячи 836 кустарников, полторы тысячи квадратных метров газонов.

«По итогам осмотра однозначно под замену попадают девять деревьев и десять кустов Барбариса, что значительно ниже принятой нормы выпадения растений, допустимой при озеленении», - отметил глава района.

Виктор Ереклинцев пояснил, что замену неприжившихся растений в сквере у дворца спорта «Юность» произведет подрядчик – как раз таки в рамках гарантийных обязательств.

Отметим, в настоящее время в Центральном районе продолжается высадка цветов, на прошлой неделе приостановленная на несколько дней в связи с похолоданием. Сейчас подрядчик активно наверстывает упущенное и до первого июня высадит цветы на всей площади, предусмотренной контрактом, а именно на пяти тысячах квадратных метров.