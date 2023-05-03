03.05.2023
С 2017 года ММК вложил в экологию 72 миллиарда рублей
03.05.2023
На полянах «Зигальги» появились «слоновьи уши»
02.05.2023
В Октябрьском районе на рабочем месте погиб электромонтер, проводится проверка
02.05.2023
В новом храме поселка Томинский прошла первая служба
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
В Сосновском районе пятого мая волонтеры высадят шесть тысяч саженцев сосны
К участию в восстановлении леса за Малиновкой приглашают всех желающих
02.05.2023
Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны
02.05.2023
В челябинском сквере Чингиза Айтматова представители киргизских диаспор со всей России посадили сосны
29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
26.04.2023
На челябинской улице Дарвина высадят почти три десятка сосен
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023