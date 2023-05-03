В Сосновском районе пятого мая волонтеры высадят шесть тысяч саженцев сосны

В Сосновском районе Челябинской области пятого мая высадят шесть тысяч саженцев сосны – озеленение будет проведено за деревней Малиновка, на территории Кременкульского участкового лесничества.

Цель акции – очень благородная: восстановление пострадавшего от природных бедствий леса. Посадки организовала некоммерческая организация «РусКлиматФонд» в рамках проекта «Леса для климата» (при поддержке российского оператора сотовой связи).

«Если вы хотите принять участие в посадках, заполните анкету волонтера на сайте организации или напишите эксперту Общественной палаты Челябинской области Константину Лопину - региональный координатор расскажет подробности предстоящих посадок. Кроме того, вы можете оставить заявку и тоже стать организатором посадок в своем регионе», - отмечают в «РусКлиматФонде».

Для участников посадок будет проведен предварительный инструктаж, всем выдадут необходимый инвентарь, а также организуют трансфер и горячий обед.

Все, кто не может присоединиться к посадкам лично, могут поддержать восстановление и сохранение лесов онлайн. По окончании посадочного сезона команда «РусКлиматФонда» обязательно вышлет фото и координаты молодого леса.

Как рассказал Константин Лопин, до места посадок участников акции довезет из Челябинска комфортабельный автобус. Отправление от памятника Курчатову в девять часов утра.

СПРАВКА

РусКлиматФонд - некоммерческая организация, цель которой - объединить бизнес, общественность и органы власти для совместных экологических проектов и решения проблем, связанных с изменением климата.

Фонд создан для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. Одна из целей – посадить один миллиард деревьев к 2050 году.

В 2020-2023 годах в рамках проекта «Леса для климата» было высажено более 500 тысяч деревьев разных пород и восстановлено 125 гектаров леса в российских регионах – в Подмосковье, Якутии, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Челябинской, Свердловской областях и Красноярском крае. Отчеты о прошедших посадках можно посмотреть здесь.