В среду в Челябинской области – аномальная жара

В среду, 30 июня, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода, во второй половине дня - сильная жара. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В южных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - местами.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было уже плюс 25 градусов, влажность воздуха 49%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 35-37 градусов, по области – плюс 32-37 градусов.

Ветер южной четверти ночью 2-7, днём 4-9, при грозах порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Мануйло и Савелий. В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь - тем лучше будут нестись куры. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Именины в этот день: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.