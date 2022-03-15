В среду в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

В среду, 16 марта, в Челябинской области ожидаются ночные морозы, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 19-24 градуса, в низинах – минус 25-30 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 15 градусов.

Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду, днем на юге области порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 756 миллиметров ртутного столб. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 59 минут. Луна растущая. В четверг и пятницу, 17 и 18 марта, полнолуние.

По народному календарю 16 марта – Евтропиев день.

Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу - пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако - следующий день будет ненастным. А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Именины в этот день: Марфа, Михаил, Севастьян.