15.03.2022
В Челябинскую область прибыло 155 жителей из ДНР и ЛНР
15.03.2022
Новый детский сад на северо-западе Челябинска перейдёт на полный рабочий день
15.03.2022
Участников спецоперации на Украине могут приравнять к ветеранам боевых действий
15.03.2022
В Магнитогорске жители выбирают красоту и функциональность
15.03.2022
Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили
15.03.2022
В 2022 году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений
В среду в Челябинской области местами пройдет небольшой снег
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022