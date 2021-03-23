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В среду в Челябинской области местами снег с дождем

В среду, 24 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой снег и мокрый снег, в горах – умеренный. Днем – снег с дождем. В Челябинске – преимущественной без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – минус 10-15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 42 минуты, заход - в 19 часов 18 минут. Долгота светового дня - 12 часов 35 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Ефимов день.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».

Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

Именины в этот день: Василий, Георгий, Ефим, Иван.