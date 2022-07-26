В среду в Челябинской области ожидаются грозы

В среду, 27 июря, в Челябинской области ожидается переменная облачность с прояснением, кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, по области днем ожидается температура воздуха 23-38 градусов выше нуля.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов.

Ветер северный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

По народному календарю 27 июля отмечается день Акилы Соломенного, когда лето идет на спад, и часто идут дожди. А православная церковь почитает преподобного киевлянина Стефана Махрищицкого и апостола Акилу - ученика апостола Павла.

Именно с 27 июля лето начинает идти на спад - вплоть до 26 августа, когда ощущается дыхание осени. На Руси в это время шла уборка ржи.