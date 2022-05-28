В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера

В воскресенье, 29 мая, в три часа утра по московскому времени (в пять утра по местному времени) состоится тесное соединение Марса и самой большой планеты Солнечной системы - Юпитера.

«Расстояние между небесными светилами составит 0,6°, что позволит наблюдать планеты в одном поле зрения биноклей. А в небольшие телескопы можно увидеть диск Марса и Юпитера с его спутниками также, в одном поле зрения», - сообщают в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.

В Уфимском городском планетарии отмечают, Марс пройдет к югу от Юпитера на расстоянии в 38 угловых минут, что чуть больше диаметра полной Луны.

«Наблюдательная астрономия» советует смотреть в восточную часть неба. Соединение будет находиться низко над горизонтом в созвездии Рыб. В южных широтах России видимость этого соединения будет ещё лучше.

В Уфимском планетарии уточнили, перед рассветом планеты будут видны на востоке на высоте семь градусов над горизонтом. Их можно будет увидеть невооруженным глазом. Юпитер, имея яркость минус 2,3 звездных величины, будет виден как самая яркая звезда. Марс (яркость +0,7 звездных величин) будет виден немного ниже и правее Юпитера, пояснили в планетарии.

ФОТО: AstroAlert | Наблюдательная астрономия