В воздухе Челябинска зарегистрировано превышение ПДК по формальдегиду

Во вторник утром, шестого июня, в Челябинске и некоторых городах Челябинской области ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области, пояснили в минэкологии региона. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка.

«По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха, фиксируются незначительные колебания фона по формальдегиду и взвешенным веществам – на 0,1-0,2 ПДК, что также характерно при горении зеленых насаждений», - отметили в ведомстве.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, на посту №3 в Челябинске (ул. 5-ая Электровозная д. 5) заренистрировано превышение содержания формальдегида в 1,7 раза.

Напомним, в Челябинске и Коркино до 12 часов шестого июня действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия города выполняют мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на атмосферный воздух. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

Администрация города увеличила интенсивность полива улиц.

Минэкологии мониторит качество атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.