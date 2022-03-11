В выходные в Челябинской области ожидается аномально холодная погода

В предстоящие выходные в Челябинской области, 12 и 13 марта, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Осадков не прогнозируют, лишь в ночь на пятницу местами возможен небольшой снег. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области минус 23-28 градусов, в низинах подморозит до минус 33 градусов, на юге региона теплее – минус 18 градусов. В Челябинске – минус 24-26 градусов.

В ночь на воскресенье – минус 25-30 градусов, в горах и низинах - до минус 35 градусов, на крайнем западе до минус 20 градусов. В Челябинске – минус 26-28 градусов.

В ночь на понедельник – минус 22-27 градусов, на крайнем западе – до минус 17 градусов, в горах и низинах - до минус 32 градусов. В областном центре – минус 25-27 градусов.

В дневные часы синоптики обещают от минус девяти до минус 14 градусов, в горах в субботу теплее – до минус шести градусов, в воскресенье в крайних западных районах области – до минус четырех градусов.

Ветер в субботу северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, в воскресенье – неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше норму - 752 миллиметра ртутного столба. В выходные оно будет понемногу снижаться, но останется выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 12 марта - Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

В этот день наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

Именины в этот день празднуют Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

По народному календарю 13 марта - Василий Капельник.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) - и капель пойдет»; «Придет Василий -и зима заплачет». На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь - лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты - и весна будет крута, если пологи - и весна протяжна.

Именины в этот день: Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.