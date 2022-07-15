В выходные жара в Челябинской области понемножку пойдет на спад

В Челябинской области в субботу, 16 июля, станет чуть-чуть попрохладнее. Днем синоптики обещают 24-29 градусов выше нуля (на юге регион воздух прогреется до плюс 32-х градусов).

В ночь с пятницы на субботу в регионе ожидается 13-18 градусов тепла, сообщает Челябгидрометцентр. В этот выходной день на Южном Урале будет облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью возможны грозы.

Ветер - западный, северо-западный, четыре-девять метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15-ти м/с.

В Челябинске ночью субботы облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Днем – преимущественно без осадков. В ночное время – 16-18 градусов тепла, днем – 25-27 градусов выше нуля.

В воскресенье, 17-го июля, в Челябинской области облачно с прояснениями, ночью – без существенных осадков, днем – местами кратковременный дождь.

В ночное время – 13-18 градусов тепла, днем – 24-29 градусов выше нуля, на юге региона – плюс 28-33 градуса.

Ветер западный и северо-западный, скорость - четыре-девять метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье - переменная облачность, ночью - без существенных осадков, днем – кратковременный дождь.

В ночное время – 15-17 градусов тепла, днем – 27-29 градусов выше нуля.

По народным приметам, если 16-го июля, в Маков день, паук ткет новую паутину – быть хорошей погоде. Много мошек и комаров – на несколько дней установится ясная погода. Богатый урожай щавеля сулил теплую зиму.

Если 17-го июля (этот день на Руси получил название Андрей Налива) деревья начали желтеть, считалось, что осень будет ранней. Облака, сбивавшиеся в кучи, предвещали погожие деньки. Беспрерывные раскаты грома обещали град. Если шел дождь и куры от него прятались, на Руси верили, что дождливая погода задержится надолго. Если на небе появлялась радуга с преобладанием зеленого цвета, ждали дождь (чем больше зеленого, тем сильнее осадки). Если в лесу на Андрея Наливу поспевало много ягод – готовились к холодной зиме. Суровые морозы обещало и обилие ос. Считалось также, что каков Андрей Налива, таков и Калинник 11-го августа.