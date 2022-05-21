В Златоусте наступило «белое лето»

Златоуст (Челябинская область) сегодня утром, 21-го мая, засыпало снегом.

«Снежное» фото было опубликовано в местном паблике и вдохновило южноуральцев на активное обсуждение погоды в регионе, которая, надо сказать, совсем не радует: дожди, ветра, низкая температура.

О причудах погоды жители региона говорят с юмором, не унывают:

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»; «Лето у нас будет хорошее, малоснежное!»; «Белое лето, блин. А хотелось бы зеленое»; «Потом осень и опять зима... Сценарий фильма ужасов»; «Природа говорит: отдохни, посиди дома, почитай книгу. Вся работа впереди»; «Ура! Все на лыжи»; «Февральнуло».

Конечно, многих людей такие сюрпризы погоды расстроили, ведь сорвались их планы потрудиться на дачах, однако юмористы в паблике «Инцидент Златоуст» на это шутливо замечают: какие, мол, дачи, дачный сезон закончен – так и не начавшись.

Но в целом настрой у южноуральцев боевой: «Ничего, все будет хорошо, зато все уральцы - самые добрые, сильные и самые лучшие»; «Комментарии супер. Наш народ непобедим». Не зря в песне поется: у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать.

Вспоминают жители Челябинской области и «подарки» погоды в былые годы, как снег шел летом. Например, в 1992-м году – с первого по десятое июня. Случались свойственные зиме осадки и в 80-е – так что нашему человеку к снегу в мае не привыкать.