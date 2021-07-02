Виноваты водоросли: купание на Тургояке может быть аллергенным

В СМИ появилась информация о странных высыпаниях на телах отдыхающих на озере Тургояк в Челябинской области. Южноуральцы строят разные версии и обращаются к властям за разъяснениями.

«Подобные обращения у нас случаются на протяжении 7 лет. Мы консультировались с врачами, учеными и пришли к единому мнению. Высыпания на теле после купания – это аллергическая реакция на цветение сине-зеленых водорослей и деревьев хвойных пород с выделением пыльцы и оседанием ее на водную гладь. Мониторинг за состоянием озера Тургояк проводится ежегодно. В прошлом году мы наблюдали значительное улучшение качества воды. Вода в Тургояке впервые за много лет стала чище и характеризуется 2 классом как «чистая вода», - прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.