Во вторник в Челябинской области местами снег

Во вторник, первого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, ночью и утром в отдельных районах туманы. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – 12-17 градусов, в горах и на юге – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 2-4 градуса. По области – до минус пяти градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 743 миллиметров ртутного. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 46 минут, заход – в 17 часов 29 минут. Долгота светового дня 8 часов 43 минуты. Новолуние.

По народному календарю первого февраля - Макарьев день, Макар – весноуказчик.

По этому дню наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель - в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель - ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день - а значит, и в течение всего месяца - говорил о том, что лето будет благоприятным.

Именины в этот день: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.