Вслед за вспышками на Солнце «дрогнуло» магнитное поле Земли

Вспышки на Солнце высшего Х-класса, которые фиксируются в начале 2023 года, породили редкое явление - «дрогнуло» магнитное поле Земли, сообщает «Meteoweb.ru». С начала 2023 года отмечается крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности, отмечает Лаборатория солнечной астрономии.

«Магнитный крючок» начался около 18:46 UTС девятого и был обнаружен многими магнитными обсерваториями на дневной стороне Земли, сообщается в Telegram-канале Meteoweb.ru.

«Излучение вспышки ионизировало верхнюю часть атмосферы Земли (ионосферу) и вызвало токи, протекающие на высоте от 60 до 100 километров над поверхностью Земли. Эти токи, в свою очередь, ненадолго изменили магнитное поле Земли. Через несколько минут все вернулось в норму», - поясняют в группе.

Магнитные крючки довольно редки, потому что они наблюдаются только во время больших вспышек, которые очень быстро достигают пика, уточняет Егор Цимеринов. Кроме того, они в основном наблюдаются в местах, близких к подсолнечной точке (то есть к точке на Земле, где Солнце находится над головой).

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии, с начала нового года на Солнце наблюдается крупнейший с 2017 года всплеск активности. За прошедшие дни Солнце произвело уже три вспышки высшего класса X.

«Рост числа вспышек наглядно свидетельствует о приближении максимума активности Солнца, пик которого ожидается в течение 2-3 ближайших лет. Вместе с тем, столь сильная мощность солнечных взрывов на такой ранней стадии цикла является неожиданной», - отмечают в Лаборатории.

Специалисты предполагают, что пока речь идет о локальном всплеске активности, который окажется ограничен по времени. Почти все взрывы на Солнце сейчас происходят в одной области вблизи его восточного края (слева при взгляде с Земли). Энергия данного центра до сих пор не исчерпалась за несколько дней крупных взрывов (энергия каждого из них в тысячи раз превышает полную энергию, произведенную человечеством за всю историю существования).

Пока снижения вспышечной активности не наблюдается. «Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты. На настоящий момент потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли», - отмечают в Лаборатории.

ДЛЯ СПРАВКИ

Солнечные вспышки распределяются по пятибалльной шкале. Первые два класса, обозначаемые буквами А и B, являются слабыми, следующий класс C – средний. Далее идут два высших класса - M и X. Каждый следующий класс превосходит предыдущий по мощности примерно в 10 раз. Вспышки уровня X являются приблизительно в 100 раз более мощными, чем обычные вспышки класса C.