Ранним утром 11 января произошла третья в 2023 году вспышка высшего класса на Солнце

Ранним утром в среду, 11 января, зафиксирована третья в 2023 году вспышка Х-класса на Солнце, сообщает «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». Это самые мощные, они могут вызвать радиопомехи на всей планете и продолжительные магнитные бури.

«Группа пятен 3186, которая породила данную вспышку, совсем недавно повернулась на видимую для Земли сторону. Поэтому влияние потенциального СМЕ от нее ожидать не стоит», -

Напомним, первая мощная вспышка Х-класса на Солнце зафиксирована шестого января в 03:57 по московскому времени, вторая - в 22 часа 50 минут по московскому времени девятого января (в Челябинске – в 00.50 десятого января). Мощность второй была в два раза больше первой. Она стала второй по силе за последние пять лет.