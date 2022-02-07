Вторник в Челябинской области будет облачным и малоснежным

Во вторник, восьмого февраля, в Челябинской области будет облачно, с прояснением, пройдет небольшой снег. Местами ожидается изморозь.

Ночью синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют 16-21 градус мороза. На севере региона столбики термометра опустятся до отметки в минус 26 градусов, на юге будет значительно теплее: 11-16 градусов ниже нуля.

Днем вторника в Челябинской области воздух прогреется до пяти-десяти градусов ниже нуля, в северной части ожидается до минус 13-ти градусов мороза.

В ночное время ветер будет неустойчивый, скорость – один-шесть метров в секунду. Днем подует ветер южной четверти, его скорость составит три-восемь метров в секунду.

В Челябинске ночью и днем – облачно, с прояснением, пройдет небольшой снег.

Ночью синоптики ожидают 19-21 градус ниже нуля, днем – минус восемь-десять градусов.

Восьмое февраля, по народному календарю, - Федор-поминальник. Крестьяне в этот день смотрели на Луну, чтобы узнать о возможной перемене погоды. Если у нее бледный цвет - будет снегопад.

Показавшиеся из снега грызуны предвещали потепление, а волчий вой слышали перед надвигающимися морозами.

Ясно и нет ветра – весна наступит рано и будет теплой.

Если синица с утра поет, то зима еще придет.

Если рассыпанный на блюдце горох звонко катится – это к морозам, а если глухо или вообще тихо, значит, будет снегопад.

Чистый солнечный закат - к морозу.