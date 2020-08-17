Яблоневый сад челябинской «Плодушки» избавляют от поросли и поваленных деревьев

В челябинском парке «Плодушка» в настоящее время ведется ручная расчистка яблоневого сада от поросли и поваленных деревьев.

Выполняют данную работу сотрудники МКУ «Служба благоустройства Ленинского района». Помощь в этом благородном деле им оказывают представители областного студенческого отряда.

О том, что происходит сегодня с «Плодушкой», на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 17 августа, рассказал глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл.

По его словам, в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» на территории «Плодушки» в настоящее время также продолжается работа по формированию аллеи в северо-восточной части.

Современный садово-парковый комплекс обустраивают на территории бывшей монастырской заимки «Плодушка». Инициатором благоустройства этой некогда очень ухоженной, но впоследствии заброшенной территории, стал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский.