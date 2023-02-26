Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - прогнозируют снег с дождем, метели, порывистый ветер, на дорогах гололедица и снежные заносы.

«Предстоящей ночью и в понедельник, 27 февраля, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, в горах до умеренных. В западных районах местами сильные, в отдельных районах метели», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра днем - до 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление выше нормы, но в течение суток оно упадет сразу на 10 единиц до 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного значения. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

На дорогах вероятны снежные заносы и сильная гололедица. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует пешеходам не торопясь передвигаться по скользкой дороге. Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

В субботу в Челябинской области также отмечалась ветреная погода, отдельные порывы ветра достигали 13-15 метров в секунду. В горных районах прошел небольшой снег, ночью местами умеренный (выпало от 0,9 до 3,4 миллиметра). В отдельных районах отмечались слабые метели, на дорогах гололедица.

Сильный снег прошел в горно-заводской зоне - от границы с Республикой Башкортостан до Юрюзани. Снегопад осложнил движение автотранспорта, на трассе М-5 «Урал» сложилась напряженная ситуация.

Около десяти часов вечера 25 февраля на 1741 километре автодороги Москва – Челябинск (в сторону Уфы) под Златоустом сломался рейсовый автобус «Златоуст – Самара», в котором находились 42 пассажира и два водителя. Вышло из строя сцепление. На помощь пришли сотрудники ДПС.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендовала водителям большегрузного транспорта, находящегося в пути, остановиться на ночлег на специальных стоянках.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-982-331-37-84 (WhatsAp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.