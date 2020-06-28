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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:16
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий –прогнозируются ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в воскресенье, 28 июня на территории области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. В Челябинске также дожди и грозы.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Ветер усилится до 13-18 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 18-23 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность(IV и V класс горимости по региональной шкале).

В ГУ МЧС предупредили, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъёмы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населённых пунктах.

Сотрудники «чрезвычайного» ведомства обращают внимание граждан на соблюдение мер безопасности при нахождении на улице, при планировании поездок на личном автотранспорте.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101» и «01» или в ЕДДС муниципального образования.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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