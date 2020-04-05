Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды: похолодание, снег, сильный ветер

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в первые два дня следующей недели – понижение температуры, мокрый снег, порывистый ветер и снижение атмосферного давления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, шестого и седьмого апреля в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами установление временного снежного покрова. В отдельных районах возможно сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах. При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Ночью синоптики прогнозируют до минус двух градусов по области, в Челябинске – около ноля. Днем плюс 5–10 градусов, в областном центре – плюс 5-7 градусов, в горных районах – не выше плюс одного градуса. Последующие несколько ночей будут более холодными – до минус семи градусов, днем – в пределах нулевой отметки и ниже.

Порывы ветра в дневные часы будут достигать в понедельник 13-18 метров в секунду, во вторник ветер может усилиться до 27 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление ниже нормы - 737 миллиметров ртутного столба, в понедельник оно понизится еще до 733 миллиметров. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения.

Автомобилистов предупреждают о сильной гололедице на дорогах, которая может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В случае необходимости можно позвонить на телефоны "01", "101", "112" или в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщать по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.