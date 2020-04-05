ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды: похолодание, снег, сильный ветер

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 16:47
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в первые два дня следующей недели – понижение температуры, мокрый снег, порывистый ветер и снижение атмосферного давления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, шестого и седьмого апреля в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами установление временного снежного покрова. В отдельных районах возможно сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах. При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Ночью синоптики прогнозируют до минус двух градусов по области, в Челябинске – около ноля. Днем плюс 5–10 градусов, в областном центре – плюс 5-7 градусов, в горных районах – не выше плюс одного градуса. Последующие несколько ночей будут более холодными – до минус семи градусов, днем – в пределах нулевой отметки и ниже.

Порывы ветра в дневные часы будут достигать в понедельник 13-18 метров в секунду, во вторник ветер может усилиться до 27 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление ниже нормы - 737 миллиметров ртутного столба, в понедельник оно понизится еще до 733 миллиметров. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения.

Автомобилистов предупреждают о сильной гололедице на дорогах, которая может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В случае необходимости можно позвонить на телефоны "01", "101", "112" или в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщать по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Среда обитания
25.02.20 13:28
Циклон принесет в Челябинскую область снегопады, усиление ветра и резкий скачок давления
Среда обитания
18.02.20 21:33
Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области сохранятся еще на сутки
Среда обитания
17.02.20 22:59
Погода в Челябинской области ухудшится – снег, метели, порывистый ветер и скачок давления
Среда обитания
12.01.20 21:33
Циклон принесет в Челябинскую области усиление ветра, снегопады и последующее потепление
31.03.20 17:47
Промышленники Челябинской области снижают выбросы в период НМУ
28.03.20 23:09
На территории двух городов Челябинской области объявлен режим "черного неба"
27.03.20 16:39
Челябинск начал зеленеть
26.03.20 17:33
Озеленение Челябинска начнется завтра - с высадки саженцев мелколистной липы
24.03.20 15:13
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
23.03.20 23:35
На территории четырех городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
23.03.20 16:05
Паводок в Чеябинске будет умеренным
23.03.20 16:03
«Таганай» стал «Рыцарем леса»
23.03.20 09:38
Когда придёт весна?
23.03.20 09:26
Южноуральцев предупреждают о резком скачке давления и усилении ветра
Общество
Вчера, 17:21
В Челябинской области будет создан общий счет для поддержки южноуральцев в период коронавируса
Общество
Вчера, 21:09
Статистика по коронавирусу в Челябинской области по возрасту, источникам заражения и состоянию больных
Новости
Вчера, 21:28
Происшествия
Челябинцы игнорируют режим самоизоляции, даже имея предписания Роспотребнадзора
Вчера, 21:06
Общество
Сколько протянет городской электротранспорт? Челябинцы голосуют
Вчера, 20:47
Происшествия
Жителя Троицка оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе
Вчера, 20:17
Происшествия
В СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте
Вчера, 18:15
Есть мнение
Директор Кременкульской фабрики Виталий Герман: Отечественный бизнес переживает непростые времена
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
02.04.20 17:58
Среда обитания
Природоохранная прокуратура заявила об опасных бактериях в Тургояке
01.04.20 12:27
Среда обитания
В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ
31.03.20 17:47
Среда обитания
Промышленники Челябинской области снижают выбросы в период НМУ
28.03.20 23:09
Среда обитания
На территории двух городов Челябинской области объявлен режим "черного неба"
24.03.20 15:13
Среда обитания
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
Теги
порывистый ветер
мокрый снег
Гололед
Шторомовое предупреждение
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика