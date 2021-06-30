Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

Жителей Челябинской области предупреждают о возможных грозах, граде, шквалистом усилении ветра на фоне высоких температур воздуха.

«В отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град», - сообщает Челябинский Гидрометцентр. В Челябинске осадки не прогнозируются.

Ветер усилится, при грозах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом сохраняется аномально-жаркая погода. Воздух будет прогреваться до плюс 332-37 градусов. В южных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая пожарная опасность.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.