Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, на юге - грозы

Жителей Челябинской области предупреждают усилении ветра, в южных районах местами кратковременные дожди, возможны грозы на фоне высоких температур воздуха.

«В ближайший час и до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный», -

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ночные часы ветер усилится до 14 метров в секунду, днём – местами до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Прогнозируется жаркая погода. Воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов. В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая пожарная опасность.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

«Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», - советуют в ведомстве.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.